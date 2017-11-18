حصري – اختلالات في مؤسسة الثورة للصحافة تهدر ملايين الريالات ومئات الآلاف من الدولارات

يمنات – خاص

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم (264) وصدر بتاريخ 16 فبرائر/شباط 2016، خاص بنتائج المراجعة المستندية لحسابات مؤسسة الثورة للصحافة و الطباعة و النشر للعام 2014، ما يلي:

(1)

– تم صرف أكثر من “25” مليون و “700” ألف ريال (25.769.687) ريال في عام 2003، للمقاول الحاشدي بموجب المستخلص رقم (6) لسنة 2003، مقابل الاعمال الكهربائية في مبنى دار الثورة للطباعة و المنفذ من قبل مقاولين آخرين، و قامت المؤسسة بمصادرة الضمان في حينه بمبلغ “10” مليون ريال (10.000.000) ريال، و لم يسدد بقية المبلغ و الذي يصل إلى أكثر من “15” مليون و “700” ألف ريال (15.769.678) ريال.

(2)

– لا زالت قطع الغيار والاجهزة التي اشترتها المؤسسة لغرض تجديد آلة الجوس القديمة في الصناديق منذ وصولها المؤسسة في 20 أكتوبر/تشرين أول 2009، و تبلغ تكلفتها “724” ألف دولار (724.000) دولار امريكي، بما يعادل أكثر من “148” مليون ريال (148.420.000) ريال.

(3)

– عدم اخذ الضمانات القانونية اللازمة من الموزعين والمندوبين والوكلاء لضمان توريد وسداد مستحقات المؤسسة، ما ادى الى تراكم مستحقات المؤسسة لديهم إلى أكثر من “106” مليون ريال (106.478.590) ريال.

(4)

– عدم قيام المؤسسة بالعمل على تحصيل مديونيتها لدى الغير حيث لم تتم أي حركة سداد خلال عام 2014، لعدد (12) عميل بأكثر من “191” مليون و “700” ألف ريال (191.792.080) ريال.

(5)

– استمرار المؤسسة بالتوسع بمنح (سلف مؤقتة وسلف على الاجور قبل تصفية السلف السابقة مما يعد مخالفة للمواد أرقام(233، 234، 237، 241، 242) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته.

(6)

– عدم سداد الالتزامات التي على المؤسسة لبعض الجهات الحكومية بلغ ما امكن حصره أكثر من “208” مليون و “700” ألف ريال (208.765.943) ريال، ما يؤدي إلى تراكمها و يصعب سدادها مستقبلا.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 123 – 124.

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