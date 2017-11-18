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وزير في حكومة الانقاذ يكشف عن تجميد العمل بالبطاقة التموينية والجهة التي كلفت بوضع بدائل لها

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يمنات – صنعاء

كشف عبده بشر وزير الصناعة و التجارة بحكومة الانقاذ عن تجميد المجلس السياسي الأعلى العمل بالبطاقة التموينية التي يصرف بواسطتها نسبة 50 في المائة من مرتبات بعض موظفي الدولة على شكل مواد غذائية.

و أشار بشر إلى أن تجميد العمل بالبطاقة التموينية جاء بناء على توصية من لجنة متابعة الوضع الاقتصادي.

و أوضح بشر إن المجلس السياسي الأعلى كلف البنك المركزي بإيجاد البدائل المناسبة للبطاقة التموينية. غير أنه أشار إلى أن وزارته و وزارة التربية و التعليم و التجار وقعوا محضرا لصرف بطاقات تموينية للتربويين.

و أكد أن وزارته مستعدة لاستئناف صرف البطاقات لبقية موظفي الدولة مع معالجة اختلالات سابقة رافقت العمل بالبطاقات التموينية.

المصدر: المؤتمر نت

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