حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 19 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

– لا تزال المناطق الجبلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) و أجزاء من محافظتي إب و الضالع و المناطق الصحراوية من البلاد متأثرة بكتلة هوائية باردة و جافة، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى، و قد يتكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

و حذر المركز الوطني للارصاد الجوية المزارعين في المحافظات الجبلية الآنفة الذكر من آثار موجة الصقيع حفاظا على المحاصيل الزراعية.

كما نبه كبار السن و الاطفال من التدني الملحوظ في درجات الحرارة و العمال الذين يذهبون إلى أعمالهم خلال المساء و ساعات الصباح الأولى بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

المرتفعات والهضاب الداخلية

– طقس شديد البرودة خاصة أثناء الليل و أثناء ساعات الصباح الأولى على محافظة (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب، الضالع).

– احتمال تكون قطع من السحب المنخفضة أثناء النهار على المرتفعات.

المناطق الصحراوية

– طقس صحو و بارد أثناء الليل و ساعات الصباح الاولى الباكر.

المناطق الساحلية

– طقس صحو إلى غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي و الشرقي، تتراوح سرعتها بين (8 – 12) عقدة. جنوبية إلى جنوبية غربية على الساحل الغربي و باب المندب، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– طقس غائم جزئيا.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين (10 – 18) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

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