النائب أحمد سيف حاشد يعلن اعتصامه في منزله ويكشف عن عدم قدرته على ممارسة مهامه البرلمانية بحرية وتعرضه لتهديدات بالاعتقال والاعتداء

يمنات – خاص



أعلن النائب أحمد سيف حاشد اعتصامه في منزله بالعاصمة صنعاء حتى يكف أنصار الله عن مضايقته و تهديده و ممارسة الضغوط عليه.

و أشار النائب حاشد إلى أن قراره هذا جاء بعد ضغوط شتى لم يبح بها، و بعد شعوره بأنه بات مهددا بالاعتقال و الاعتداء، بل و ربما أكثر من ذلك.

و لفت النائب حاشد إلى أنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه البرلمانية بحرية، بل و حتى حياته العادية.

و كان مسلحون ملثمون من العناصر الأمنية لـ”أنصار الله” قد حاولوا اقتحام مبنى مجلس النواب في العاصمة صنعاء، ظهر السبت 18 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بهدف اعتقال مروان الصبري، مرافق النائب أحمد سيف حاشد، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (69) من الدستور و الفقرة (ب) من المادة (86) من اللائحة الداخلية للمجلس، اللتان اوكلتا حماية المجلس إلى حرس المجلس الذين يأتمرون بأمر رئيس المجلس، و لا يحق لأي قوة مسلحة التواجد في المجلس أو الاستقرار على مقربة من ابوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.

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