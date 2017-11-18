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جمعية سلفية تعلن حل نفسها بعد أشهر من تصنيفها “داعمة للارهاب”

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يمنات – صنعاء

أعلنت جمعية سلفية، حل نفسها و تصفية جميع أصولها، بعد “4” أشهر من تصنيفها كـ”داعمة للارهاب” من قبل الدول المقاطعة لقطر.

و أكدت جمعية “الاحسان” في بيان لها، الجمعة 17 نوفمبر/تشرين ثان 2017، إنها أقرت حل جميع فروعها في فترة أقصاها شهر، دون التطرق إلى أسباب ذلك.

و كان رئيس الجمعية، التي يقع مقرها الرئيسي في محافظة حضرموت، قد تعرض للاعتقال قبل “8” أشهر، من قبل قوات النخبة الموالية للامارات، و ظل معتقلا في احد السجون التي تديرها القوات الاماراتية في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.

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