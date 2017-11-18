زيارة مفاجئة لـ”هادي” إلى الولايات المتحدة

يمنات – صنعاء – خاص

قالت مصادر صحفية ان “هادي” وصل السبت 18 نوفمبر/تشرين ثان 2017، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

و حسب المصادر وصل “هادي” إلى الولايات المتحدة قادما من جمهورية ألمانيا، مع طاقم محدود من سكرتاريته و معاونيه.

و يرى مراقبون أن الزيارة المفاجئة لـ”هادي” للولايات المتحدة تحمل عدد من علامات الاستفهام، خاصة و أن الزيارة لم يعلن عنها و جاءت بعد أنباء تحدثت عن فرض الاقامة الجبرية عليه و عدد من قيادات حكومته من قبل السلطات السعودية.

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