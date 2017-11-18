ملكة جمال اليمن أريج السيد تطلق أغنية جديدة من كلمات طلال

يمنات – صنعاء

قالت الفنانة والممثلة اليمنية، أريج السيد، إنها ستطلق قريبًا أغنية تحمل اسم “نفسي تفهم”، باللهجة الخليجية، وسيتم نشرها خلال الأيام المقبلة، لتكون متاحة للجمهور العربي.

وأوضحت في تصريحات لـ “إرم نيوز” أن الأغنية من كلمات الشاعر السعودي طلال، ألحان المصري أحمد عصام وتوزيع موسيقي خالد الشاعر، وهندسة صوت محمد عزت وتسجيل استديو صوت الحب.

وبيّنت السيد أن عملها التالي الذي تعمل عليه حاليًا هي أغنية جديدة باللهجة العراقية وأخرى باللهجة اليمنية.

يذكر أن الفنانة اليمنية أريج السيد حصلت العام 2016 على لقب “ملكة جمال اليمن”، بالمسابقة التي أُقيمت في مصر.

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