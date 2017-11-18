رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير يدعو السعودية ودول الخليج لايقاف الحرب على اليمن

يمنات – وكالات

دعا رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، قادة المملكة العربية السعودية ودول الخليج لإنهاء الحرب الوحشية في اليمن.

وقال مهاتير في رسالة مفتوحة لقادة السعودية ودول الخليج “ان الماليزيين يشتركون في نداءه في حثهم على انهاء “الحرب الرهيبة” التي توفي فيها الالاف من المدنيين، ومليون طفل يمني يتضورون جوعا”.

وأضاف مهاتير في رسالته التي نقلتها وسائل اعلام ماليزية: “يشعر المسلمون بالخجل. نناشدكم التوقف عن هذه المذابح الرهيبة”.

وتابع ” اقل ما يمكن عمله هو أن تسمحوا بايصال المعونات الغذائية و الدواء لاولئك الذين يرزحون تحت وطأة الحرب ويعانون من الجوع والمرض .

ولفت الى انه مع كل اشباح الموت و الدمار لن يكون هناك اي رابح، فكل الاطراف فيها خاسرة لا محالة.

ورفض التحالف الذي تقوده السعودية رفع الحصار عن اليمن وفتح المنافذ البحرية والجوية والبرية.

ووجه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش رسالة الى السفير السعودي امس لانهاء الحصار وإفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى الموانئ الجوية والبحرية في صنعاء وعدن والحديدة والصليف.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن “خيبة أمل شديدة” بسبب عدم استجابة التحالف العسكري الذي تقوده الرياض لطلب مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من أسبوع رفع الحصار عن اليمن.

واشار دوجاريك الى ان غوتيريش وكبار مسؤولي المساعدات “محزنون من المشاهد التي نراها في اليمن وخطر استمرار معاناة الشعب اليمني”.

ونقل دوجاريك عن الأمين العام قوله إن الأزمة التي يتخبّط فيها اليمن هي “أزمة من صنع الإنسان” ووصف الحرب بـ”الحرب الغبية”.

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