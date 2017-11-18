سعد الحريري في طريقه للمطار لمغادرة السعودية

يمنات

رد رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري على السياسي الألماني سيغمار غابرييل، اليوم السبت، بقوله أنه في طريقه للمطار لمغادرة السعودية.

وقال الحريري في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل قليل باللغة الانجليزية “القول بأنه تم احتجازي في السعودية وإنني غير مسموح لي بمغادرتها هو مجرد كذبة، وأنا في طريقي إلى المطار سيد سيغمار غابرييل”.

وكانت مصادر صحفية فرنسية نقلت عن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قوله في ختام قمة أوروبية في مدينة غوتبورغ السويدية أن الحريري يصل إلى باريس مساء الجمعة من الرياض وينوي، على ما اعتقد، العودة إلى بلاده في الأيام أو الأسابيع القادمة”.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يستقبل ماكرون الحريري اليوم السبت الساعة 11:00 في قصر الإليزيه، على أن تنضم إليه أسرته على مأدبة غداء.

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