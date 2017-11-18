ايران تدعو المجتمع الدولي إلى المشاركة بشكل أكثر مسؤولية وفعالية لإنهاء هذه الحرب في اليمن

يمنات – وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التحالف السعودي يغرق في مستنقع الحرب اليمنية، داعيا الأمم المتحدة إلى تطبيق خطة طهران لوقف الحرب هناك.

وقال ظريف في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونشر نصها على موقع المنظمة الأممية الجمعة، إن الحرب الدائرة في اليمن للعام الثالث لا نهاية لها، وإن الوضع لا يزال يزداد سوءا، مضيفا أن “الحرب التي سببها العدوان تتحول إلى مستنقع خطر لهؤلاء الذين قاموا بإشعال فتيل هذه الحرب”.

وأكد الوزير الإيراني في رسالته أن الجهات الواقفة وراء الأزمة تتحمل المسؤولية عن “ارتكاب جرائم حرب وانتهاك أحكام القانون الإنساني الدولي”، وأنها “لا تزال تحاول حل الأزمة عسكريا وتحميل الآخرين المسؤولية وتحويل انتباه المجتمع من عدوانها العسكري”.

ودعا ظريف المجتمع الدولي إلى المشاركة بشكل أكثر مسؤولية وفعالية في العمل على إنهاء هذه الحرب وإحلال السلام في اليمن على أساس الحوار والمصالحة الوطنية، دون أي شروط مسبقة.

ويرى الوزير الإيراني أن خطة السلام التي طرحتها طهران في أبريل عام 2015 والتي تقضي بضرورة وقف كافة العمليات العسكرية باليمن وتزويد سكان البلاد بالمساعدات الإنسانية واستئناف الحوار الشامل وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لم تفقد هذه الخطة أهميتها.

وأعرب ظريف عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة، مؤكدا استعداد إيران للمساعدة فى إجراء عمليات إنسانية في اليمن.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا