الصليب الأحمر: ثلاث مدن يمنية تنفد من المياه النظيفة بسبب نقص الوقود

يمنات – صنعاء
افادت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، الجمعة 17 نوفمبر/تشرين ثان 2017، ان ثلاث مدن في اليمن نفدت من المياه النظيفة نتيجة الحصار الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية، الذي ادى الى خفض واردات الوقود اللازم لضخ محطات المياه والصرف الصحي.
وقالت اللجنة الدولية في بيان لها، انه نتيجة لتطور الحصار، فإن ما يقرب من مليون شخص في تعز، والحديدة وصعدة، محرومون الآن من المياه النظيفة والصرف الصحي في وقت يعاني اليمن من أسوأ تفشي وباء الكوليرا في العالم في العصر الحديث.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ان مدن اخرى من بينها العاصمة صنعاء ستكون في الوضع نفسه خلال اسبوعين.
وقال الكسندر فايت رئيس اللجنة الدولية في اليمن: “توقفت شبكات المياه والصرف الصحي في الحديدة وصعدة وتعز عن العمل بسبب نقص الوقود”.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا