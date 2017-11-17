نقابة العاملين في شركات الحراسة الامنية الخاصة تعلن تضامنها لمطالب مجلس تنسيق نقابات شركة النفط وتتهم حكومة الانقاذ بزيادة معاناة الشعب

يمنات – صنعاء – خاص

اعلنت نقابة العاملين في شركات الحراسة الامنية الخاصة تضامنها مع المطالب التي جاءت في بيان مجلس التنسيق للجان النقابية لشركة النفط اليمنية.

و قال البيان الصادر عن النقابة، اليوم الجمعة 17 نوفمبر/تشرين ثان 2017، ان نقابه عمال الشركات الامنية الخاصة تتابع البيانات الصادرة عن مجلس التنسيق للجان النقابية لشركة النفط اليمنية والتي اخرها بتاريخ 14/11/2017 بخصوص الفساد والعبث بالشركة وتسلط النافذين الفاسدين من لهم مصالح شخصية ادت إلى تدمير الشركة وتوقفها عن مهامها وفتح ابواب المتاجرة بقوت المواطن الصامد البسيط و احتكار المشتقات النفطية وبيعها بأسعار مرتفعة و اعدامها دون رقيب او حسيب في ضل غياب دور الشركة التي وجدت من اجله.

و اضاف البيان “نثمن الجهود الوطنية الذي يقوم به مجلس التنسيق للجان النقابية لشركة النفط اليمنية من خلال تعريت النافذين والفاسدين والعابثين الذين لم تردعهم معاناة الفقراء من ابناء الشعب الصامد والصابر”.

و اتهمت حكومة الانقاذ بانها تزيد من معاناة الشعب في ظل عياب دور المجلس السياسي الذي كان يعول عليه الخير في ادارة مرحلة البلاد

و ناشد البيان، القيادة السياسية بمحاسبة الفاسدين والعابثين وسرعة تنفيذ المطالب المشروعة الوطنية والعمل بها يدا بيد والتعامل مع قيادة مجلس التنسيق للجان النقابية لشركة النفط لوضع الحلول في اعادة شركة النفط مهامها الوطنية.