مجزرة جديدة من المدنيين يرتكبها التحالف السعودي بحجة

يمنات – صنعاء

قتل 17 مدنياً على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم الجمعة 17 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بغارة لطيران التحالف السعودي في محافظة حجة.

وقالت مصادر خبرية، بإن الغارة استهدفت محلاً تجارياً في منطقة الجر بمديرية عبس، مضيفة: بأن عمليات انتشال الضحايا لاتزال متواصلة، وأن السكان يواجهون صعوبة في إسعاف الجرحى بسبب كثافة تحليق الطيران وبعد المستشفيات عن المنطقة.

وأرجعت المصادر سقوط العدد الكبير من القتلى والجرحى إلى أن المحل التجاري يقع في سوق الجمعة الأسبوعي لسكان المنطقة.

هذا وقد تعرضت منطقة الجر لمئات الغارات من طيران «التحالف» خلال شهور الحرب الماضية، سقط فيها كثير من الضحايا المدنيين، ودمرت معظم المشاتل الزراعية التابعة للمواطنيين.