هادي يرفض استقالة محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي

يمنات – صنعاء

رفض الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة 17 نوفمبر/تشرين ثان 2017، الاستقالة التي تقدم بها، أمس الخميس، محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي.

وقال مصدر من هادي، “للأناضول”، إن “الرئيس، عبدربه منصور هادي، رفض الاستقالة التي تقدم بها محافظ عدن”.

وأضاف أن “الرئيس فور عودته من جولته الخارجية “لم يذكر أين” سيستدعي أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء والمحافظ المفلحي، والمعنيين، لفعل ما يحقق استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في عدن”.

وقدم، المفلحي امس الخميس، استقالته في رسالة لهادي، معربًا عن “أسفه لما وصل إليه حال المحافظة، من تردي للخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار بالتزامن مع الانهيار السريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.

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