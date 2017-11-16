حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 17 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

تتأثر المرتفعات الجبلية لمحافظات (صعدة – عمران – صنعاء – ذمار – البيضاء) و أجزاء من محافظتي (إب والضالع) وبعض المناطق الصحراوية الشمالية الشرقية من البلاد بكتلة هوائية باردة وجافة يرافقها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، وقد يتكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

و نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المرتفعات المذكوره من التدني الملحوظ في درجات الحرارة خاصة.

و نصح المركز كبار السن و الأطفال، و العمال الذين يذهبون إلى أعمالهم خلال ساعات الصباح الأولى و المناوبين أثناء ساعات الليل بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

و نبه المزارعين بوقاية محاصيلهم من آثار موجة الصقيع حفاظا عليها.

كما نبه الصيادين و مرتادي البحر في المخا و باب المندب من إرتفاع الموج و اضطراب البحر.

المرتفعات والهضاب الداخلية

– طقس بارد اجمالا خاصة اثناء ساعات الليل والصباح الباكر، و درجات الحرارة الصغرى تقترب من الصفر المئوي على اجزاء من مرتفعات (صنعاء، عمران، صعدة، ذمار، البيضاء، إب، الضالع).

– سماء خالية من السحب بوجه عام عدا تشكل قطع متفرقة من السحب المنخفضة خلال فترة ما بعد الظهر، تتلاشى تدريجيا أثناء الساعات الاولى من الليل.

المناطق الصحراوية

– طقس صحو بوجه عام وبارد نسبيا أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا اجمالا.

– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية، تتراوح سرعتها بين (6 – 16) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و نشطة على باب المندب، تتراوح سرعتها بين (12 – 24) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– اجواء غائمة جزئيا.

– الرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

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