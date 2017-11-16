“شلال” يغادر عدن وعودة مرتقبة لـ”المفلحي” .. هل عقد “هادي” صفقة مع “أبو ظبي”..؟

يمنات – خاص

يرى مراقبون أن مغادرة مدير شرطة عدن، شلال شائع، إلى الامارات، بالتزامن مع أنباء عن عودة مرتقبة لمحافظ عدن، عبد العزيز المفلحي، جاء ضمن تهدئة بين أبو ظبي و حكومة هادي.

و غادر صباح الخميس 16 نوفمبر/تشرين ثان 2017، شلال شائع، عبر مطار عدن إلى العاصمة الاماراتية، أبو ظبي، دون الكشف عن أسباب الزيارة.

و لم يستبعدوا أن تكون مغادرة شلال شائع مقدمة لاقالته، خاصة بعد اقتحام عناصر تنظيم داعش الارهابي لمبنى البحث الجنائي بعدن و حرقها لارشيف البحث و تدمير غرفة العمليات.

و لفتوا إلى أن تزامن مغادرة شلال و اقتراب عودة المفلحي مؤشر على تسوية بين “هادي” و أبو ظبي، غير أنهم اعتبروا أن أي تسوية في هذا الجانب ليست أكثر من مسكنات سرعان ما ستنهار، كما حصل في تسويات سابقة، خاصة في ظل استمرار الاحتقان بين حكومة هادي و المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للامارات.

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