اعتقال مواطن فرنسي في مدينه عدن

يمنات – صنعاء

اعتقلت قوات الأمن، يوم أمس الأربعاء، مواطنا فرنسيا في محافظة عدن، ضمن حملة اعتقالات واسعة تشنها السلطات بعد عملية إرهابية شهدتها المدينة مؤخرا.

ونقل موقع “المشهد اليمني”، عن مصادر محلية قولها، إن “قوات أمنية تابعة لمعسكر النقل، اعتقلت مواطنا فرنسيا من أصول لبنانية الأربعاء، بعد مداهمه منزله دون معرفة الأسباب”.

وأشارت المصادر، إلى أنه “تم نقل المواطن الفرنسي إلى سجن تابع لمعسكر النقل بعدن.

وأوضحت المصادر، أن قوات أمنية بدأت فجر اليوم حملة مداهمات بعدد من مديريات مدينة عدن بعد عملية إرهابية استهدفت مقر تابع لقوات الحزام الأمني. وطالت الحملة منازل أشخاصا أفرج عنهم مؤخرا من سجن المنصورة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا