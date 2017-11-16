وكالة دولية: الحريري يغادر الرياض متوجهاً لباريس خلال 48 ساعة وسيعود الى بيروت لتقديم استقالته رسميا

يمنات – صنعاء

أعلن مصدر مقرب من سعد الحريري، لوكالة أنباء رويترز، أنه من المقرر أن يغادر الرياض في غضون 48 ساعة.

وأضاف المصدر أن الحريري يتجه من باريس إلى بيروت ليقدم استقالته رسمياً.

والرئيس اللبناني ميشال عون تغريده على تويتر مفادها أن “لا يوجد شيء يبرر عدم عودة الحريري بعد مضي نحو 12 يوماً، لذا فنحن نعتبره محتجزاً وموقوفاً وذلك يخالف اتفاقية فينيا وشرعة حقوق الإنسان”.

وأضاف ” لن نقبل بأن يبقى الحريري رهينة”، مشيراً إلى أنه لا يعلم أسباب احتجازه.

وبعد بيان عون ، غرد الحريري على “تويتر” وكتب “أؤكد وأكرر بأنني بخير وبألف خير وأنا سأعود إن شاء الله إلى لبنان الحبيب كما وعدتكم، وسترون ذلك”.

ورحب عون بإعلان الحريري نيته العودة “قريباً” إلى بيروت، مؤكداً أنه ينتظره للاطلاع منه على ظروف قرار استقالته وأسبابها.

ولم يقبل عون حتى الآن الاستقالة، مشيرا إلى أنه ينتظر عودة الحريري إلى لبنان لـ”يبني على الشيء مقتضاه”، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان خصوم الحريري في لبنان، وعلى رأسهم حزب الله، اعتبروا أن استقالته “قرار سعودي أملي عليه” من جانب الرياض.

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