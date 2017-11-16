اغتيال جندي من القوات الموالية لهادي في تعز

يمنات – صنعاء

اغتال مسلحون مجهولون، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أحد أفراد اللواء 17 مشاة، في قيادة العميد الركن عبد الرحمن الشمساني، والموالي لحزب «الإصلاح»، في وادي التبدد بمنطقة المطار القديم، غرب مدينة تعز.

وأفادت مصادر عسكرية في اللواء 17 مشاة، لـ «العربي»، بأن «محمود أنعم أحمد ردمان، من عزلة الأشراف في مديرية شرعب الرونة، اغتيل من قبل مسلح مجهول أثناء خروجه من منزله»، مضيفة أن «الشرعبي قائد ميداني عسكري من المرابطين فى جبل هان غرب مدينة تعز، ومن الذين كان لهم دور بطولي فى صد هجوم جماعة الحوثي الأخير على الجبل».

وأشارت إلى أن «عمليات الاغتيالات التى تطال العسكريين، وخاصة أفراد اللواء 17 مشاة، الذين يرابطون فى جبل هان غرب المدينة، قد حصدت حتى الآن 24».

وتشهد مدينة تعز تصاعداً في عمليات الاغتيال التي تستهدف أفراداً من «المقاومة الشعبية»، والقوات الموالية للرئيس هادي، وذلك في سياق الفوضى التي آلت إليها المدينة منذ أكثر من عامين تحت حكم الفصائل المسلحة.

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