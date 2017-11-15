الرئيسة / أخبار عاجلة / تعز .. طيران التحالف السعودي شن 3 غارات على منطقة يختل بمديرية المخا.

تعز .. طيران التحالف السعودي شن 3 غارات على منطقة يختل بمديرية المخا.

26 دقيقة من الآن أخبار عاجلة 3 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com