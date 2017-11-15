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أبين .. انفجار يستهدف مدرعة للحزام الأمني بالقرب من نقطة القفل شرق مدينة مودية ولا انباء عن ضحايا.

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