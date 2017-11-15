دراسة: اليمن يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أذكى الشعوب العربية

يمنات – صنعاء

كشفت دارسة أجريت على مدى سنوات عن أذكى الشعوب العربية وجاء العراق في المركز الأول فيما اليمن في المركز الثالث.

وحسب روسيا اليوم، بحث مئات العلماء عبر الزمن عن أصل الذكاء وآلية قياسه والعوامل التي يرتبط بها، لكن مما لا شك فيه هو أن معظم العلماء يتفقون على كون الموضوع نسبيا وليس هناك من آلية محددة لقياسه.

في الإنفوجرافيك التالي ترتيب لأذكى الشعوب العربية (IQ) بناءً على دراسة أجريت بين 2002-2006 من قبل عالم النفس البريطاني “ريتشارد لين” والبروفسور الفنلندي “تاتو فانهانين” حيث شملت الدراسة أكثر من 80 بلدا.

لاحظ الباحثان في الدراسة وجود علاقة متبادلة بين الدخل القومى ومستوى الذكاء كما لاحظوا وجود ترابط بين مستوى الذكاء ومعدلات النمو الاقتصادي والثروة القومية.

احتلت هونغ كونغ المركز الأول عالميا، بينما جاءت كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية في المراتب الثانية والثالثة على التوالي.

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