نقابة الموسيقيين المصرية توقف المطربة شيرين عن الغناء بتهمة “الاستهزاء بمصر”

يمنات – متابعات

قررت نقابة الموسيقيين المصرية أمس الثلاثاء وقف المطربة الشهيرة شيرين عبد الوهاب عن الغناء واحالتها إلى التحقيق بعد اتهامها بـ”الاستهزاء بمصر”، خلال حفل اقامته في دولة الامارات العربية المتحدة، حسب ما قال المتحدث الإعلامي للنقابة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة المصرية اثناء حفل لها في الشارقة ترد فيه على أحد المعجبين عندما طلب منها غناء اغنيتها الشهيرة عن مصر “مشربتش من نيلها”، فقالت له “يجبلك بلهارسيا”، في اشارة إلى تلوث مياه نهر النيل، وتابعت “اشرب مياه ايفيان احسن”.

وأغضب المقطع العديد من الفنانين المصريين الذين انتقدوا شيرين وطالبوا نقابتهم بأخذ موقف منها، لما بدر منها من اساءة إلى صورة مصر.

وقال المتحدث الاعلامي خالد عيسى لوكالة فرانس برس “تم تداول مقطع فيديو لشيرين بالأمس على الانترنت لحفل لها بالشارقة اقيم في كانون الثاني/ يناير وشاهدته النقابة واعتبرت ما فعلته تصرفا غير لائق بحقها وحق البلد”.

وجاء في البيان الذي أطلعت عليه فرانس برس “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطربة شيرين عبد الوهاب لما بدر منها من سخرية واستهزاء غير مبررين على مصرنا العزيزة (..) لذا يتم ايقافها عن العمل وعدم منحها التصاريح اللازمة للحفلات لحين مثولها امام النقابة”.

وقامت المطربة المصرية بنشر بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك تقول فيه “هذا الفيديو الذي أصاب أبناء وطني بالصدمة من حفلة في الشارقة منذ أكثر من عام، ولن أبحث وراء من احتفظ به كل هذه المدة ليظهره الآن وفي هذا التوقيت (..) لا أتذكر اني قلت هذا الكلام لأنني بالطبع لا أعنيه و لا يعبر عما بداخلي تجاه وطني، وكما ذكرت سابقا كانت دعابة سخيفة لو عاد الزمن بي بالتأكيد لما كررتها”.

واختتمت البيان قائلة “أنا آسفة”.

وبحسب عيسى، سيتم التحقيق مع المطربة خلال اسبوع من وقت اصدار البيان “وسيحضر التحقيق قاض في مجلس الدولة”.