الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات من كتلة هوائية باردة وتنخفض درجات الحرارة الصغرى حول الصفر المئوي

يمنات – صنعاء

قال المركز الوطني للارصاد الجوي في نشرة خاصة، صدرت ظهر الاربعاء 15 نوفمبر/تشرين ثان2017، ان كتلة هوائية باردة وجافة ستتاثر بها الاجواء اليمنية خلال الـ”24″ ساعة القادمة .

وتوقع المركز ان تتاثر بهذه الكتلة الهوائية الباردة والجافة معظم المناطق ( الصحراوية والجبلية) ما يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة بخاصة الصغرى في بعض المناطق وقد تنخفض درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق، خاصة المرتفعة الى ادنى من الصغرى المئوي.

وعلى ذلك ، نبه المركز قاطني المناطق الجبلية الى ضرورة عمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من اثار انخفاض درجات الحرارة ، بوقاية المحاصيل الزراعية وحماية الاطفال وكبار السن من البرودة المنخفضة والعاملين خلال الفترة المسائية وحتى سعات الصباح الاولى.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 16 نوفمبر/تشرين ثان2017

المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية

– اجواء صحوة وجافة تميل الى البرودة اثناء الليل والصباح الباكر وقد تنخفض درجات الحرارة الصغرى الى ادنى من الصفر المئوي على اجزاء من المناطق المرتفعة لمحافظات ( لحج ، البيضاء ، ذمار ، الضالع ، إب ، صنعاء ، عمران وصعدة) .

– تكون صحوة الى غائمة جزئيا اثناء النهار على اجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية نتيجة تشكل قطع متفرقة من السحب خلال فترة ما بعد الظهر.

ارخبيل سقطرى

– اجواء غائمة جزئيا .

– الرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية وسرعتها تتراوح من 5 الى 15 عقدة.

المناطق الساحلية

– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا.

– الرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية خفيفة الى معتدلة وسرعتها من 6 الى 16 عقدة، – تكون جنوبية شرقية على الساحل الغربي وباب المندب معتدلة الى نشطة السرعة وتتراوح بين 12 الى 22 عقدة.

المناطق الصحراوية

– اجواء صحوة وجافة تميل الى البرودة اثناء الليل والصابح الباكر .

– الرياح شمالية شرقية الى شمالية من 5 الى 15 عقدة.

المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي

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