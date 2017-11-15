رئيس الوزراء العراقي يكلف وزير خارجيته العمل للتهدئة في لبنان وسوريا واليمن

يمنات – وكالات

أفادت بعض وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كلف وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بإجراء اتصالات بهدف تحقيق التهدئة في لبنان وسوريا واليمن.

وكان العبادي قد أعلن في 21 أكتوبر الماضي عن إطلاق رؤية عراقية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس تحقيق التنمية وبسط الأمن والتخلص من الحروب وحل الخلافات.

هذا ورحبت السعودية ومصر والأردن بالرؤية العراقية بشأن مستقبل المنطقة.

وشدد حيدر العبادي على ضرورة أن تأخذ دول المنطقة بالاعتبار مصالح بعضها البعض، وقال إنه من الخطا بمكان أن تنظر دول المنطقة لمصالحها بشكل منعزل عن مصالح الآخرين.

وبعد ذلك بعدة أيام، وتحديدا في 24 أكتوبر أعلن رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده للعب دور رائد في المنطقة والعالم.

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