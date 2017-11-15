وفاة مغترب يمني في السعودية بعد إضرام النار في جسده

يمنات

أقدم مغترب يمني في السعودية على اضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته على الفور في ظل أسباب غامضة.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن شخص قيل إنه يمني سكب البنزين على جسده بحي الجوهرة في جدة، لتجد بعد الوصول أنه فارق الحياة”.

وأوضحت أن الحادثة لا يزال يكتنفها الغموض، ورغم محاولات أحد الموجودين إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص ويدعى “حمدان الجهني”، كان متواجدا لحظة الواقعة قوله “إنها وقعت في معارض السيارات”.

ولم تذكر الصحيفة السبب الذي دفع المعني إلى إضرام النار في نفسه، واكتفت بالقول إن القضية “تمت إحالتها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

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