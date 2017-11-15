الرئيسة / أخبار عاجلة / عدن .. حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي صباح أمس على مقر عمليات حماية المنشآت التابع لقوات الحزام الأمنى فى حى عبدالعزيز 9 قتلى و15 جريحا.

عدن .. حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي صباح أمس على مقر عمليات حماية المنشآت التابع لقوات الحزام الأمنى فى حى عبدالعزيز 9 قتلى و15 جريحا.

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