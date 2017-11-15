الصماد يوجه رئيس حكومة الانقاذ والبنك المركزي بالغاء كافة القرارات الصادرة من وزير النفط والمعادن “وثيقة”

يمنات – صنعاء – خاص

وجه رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد، امس الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين ثان 2017، قرار لرئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور.

وتضمن توجيهاً بالغاء كافة القرارات الصادرة، من وزير النفط والمعادن، ذياب محسن بن معيل بشأن التعيينات في الوزارة والمؤسسة والشركات التابعة لها.

ووجه مكتب رئاسة الجمهورية، اليوم الاربعاء، من محافظ البنك المركزي ، بعدم اعتماد اي توقيعات لتعينات وزير النفط والمعادن سوا في الوزارة او المؤسسة او الشركات التابعه لها.

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