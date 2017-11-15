داعش يكشف عن منفذ الهجوم الارهابي على مقر لقوات الحزام الامني بعدن

يمنات – صنعاء

كشف نتظيم داعش، مساء الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن صورة لمنفذ الهجوم الارهابي، على مقر عمليات حماية المنشآت التابع لقوات الحزام الأمنى في محافظة عدن جنوبي البلاد.

ووزع التنظيم فى حسابات تابعه له على مواقع التواصل الاجتماعى ومدونات، صورة الانتحارى التى ذيلها بكنيته فقط “أبو هاجر العدني” ولم يكشف كالعادة عن هويته الحقيقية.

وكان بيان لوزارة الداخلية قد أفاد بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف مقرا أمنيا فى حى عبدالعزيز بمديرية المنصورة إلى 9 قتلى و15 جريحا بينهم مدنيون.

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