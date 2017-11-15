مجلس النواب يستدعي حكومة الانقاذ للمرة الثانية لمنقاشة الأوضاع التي تمر بها البلاد

يمنات – صنعاء – خاص

ناقش مجلس النواب، يوم الاثنين 13 فبراير/تشرين ثان 2017، بعض الاسئلة الموجهه من اعضاء المجلس، الى رئيس واعضاء حكومة الانقاذ، بخصوص عدم حضورهم الى المجلس رغم دعوة المجلس المتكررة.

وقدمت حكومة الانقاذ اعتذارها في كل مرة تدعوها فيه مجلس النواب لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد وكان اخرها يوم الاربعاء 8 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

كما رفضت حكومة الانقاذ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المشترك بتاريخ 14/3/2017، والمتضمن اثنى عشر نقطة و محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 19/8/2017 والمتضمن عشر شروط و الاجتماع المنعقد بتاريخ 24/8/2017م والمتضمن تسع شروط . -كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2/10/2017 والمتضمن ثمان شروط .

كما لم تنفذ الحكومة محضر جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 25/10/2017 والمتضمن ست توصيات خاصة فيما يتعلق بتفريغ خزانات النفط إلى المحطات حتى تتمكن البواخر من تفريغ حمولتها من المشتقات .



واقر المجلس حضور رئيس واعضاء الحكومة جلسته التي سيعقدها صباح اليوم الأربعاء 15 فبراير/تشرين ثان 2017 .

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