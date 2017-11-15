هيومن رايتس: السعودية تسعى للحصول على الثناء العالمي لرفع الحصار عن حلفائها في اليمن .. وادعاءتها بتخفيف الحصار ليس صحيحا

يمنات – صنعاء

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، أن ادعاءات السعودية بتخفيف الحصار عن اليمن غير صحيحة بينما يستمر التحالف بإغلاق المرافئ الحيوية.

وجاء ذلك في مقالة نشرها الموقع للباحثة في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة كريستين بيكيرل قالت فيها ان السعودية تحاول إقناع الجميع بأن التغييرات التي أدخلتها على الحصار الشامل على مرافئ اليمن الأرضية والجوية والبحرية هو تقدم انساني ملموسي ولكن هذا ليس صحيحاً.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن التحالف سيسمح للمرافئ التي تقع تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي بالعمل – على سبيل المثال في عدن، ثاني أكبر مدينة.

واضافت انه بموجب قوانين الحرب، يستطيع التحالف منع وصول الأسلحة إلى خصمه، لكن عليه السماح بدخول المساعدات الإنسانية وعدم استعمال التجويع كسلاح حرب.

واشارت الى ان الحصار الشامل انتهك هذه الالتزامات القانونية، كما انتهكها الحصار الجديد الذي قيل إنه مخفف: الحكومة السعودية تسعى للحصول على الثناء العالمي لرفع الحصار عن حلفائها.

في اليوم نفسه الذي أدلى فيه المندوب السعودي بتعليقاته، نشرت الوكالة الأممية التي تقود الإغاثة الإنسانية تقريرا قصيرا. على خلفية الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن – ملايين على حافة المجاعة، أسوأ انتشار لوباء الكوليرا في العالم، واعتماد الغالبية العظمى من السكان على المساعدات – يتناول التقرير الأثر المدمر لحصار التحالف.

وتابعت ان التحالف السعودي اغلق مطار صنعاء العام الماضي. واعتقد الكثيرون أنه أمر مؤقت. لكن بعد مرور سنة، لا يزال المطار مغلقا. في حال حصل الشيء نفسه لمرفأ الحديدة، ستزيد معاناة الشعب اليمني. وقد يموت الكثيرون.

قبل أن تحاصر السعودية اليمن حصارا شاملا جوا وبحرا وأرضا الأسبوع الماضي، كانت الأمم المتحدة تقرع ناقوس الخطر، داعية الجميع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل. هذا هو الحد الأدنى – التقيد بقوانين الحرب، وبذل جميع الأطراف الجهود لضمان دخول المساعدات ووصولها إلى أكثر من يحتاج إليها. الحد الأدنى ليس ما يبدو أن السعودية تقترحه – السماح للمساعدات بالوصول إلى المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها حلفاؤك لكن ليس أولئك تحت سيطرة عدوك.

وطالبت أعضاء مجلس الأمن تقديم موقف واضح – من خلال فرض عقوبات على من يعرقل وصول المساعدات إلى اليمن، قبل أن يموت المزيد من الأطفال المرضى والجائعين ميتة يمكن تفاديها.

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