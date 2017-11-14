حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاربعاء 15 نوفمبر/تشرين ثان2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
– اجواء صحوة وباردة اثناء الليل والصباح البكر. بينما تكون صحوة الى غائمة جزئيا اثناء النهار.
ارخبيل سقطرى
– اجواء صحوة الى غائمة .
– الرياح السطحية شمالية شرقية ونسيم لطيف الى معتدلة وسرعتها من 8 الى 15 عقدة.
المناطق الساحلية
– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا على الساحل الجنوبي .
-الرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي ونسيم لطيف الى معتدلة وسرعتها من 8 الى 15 عقدة، بينما تكون جنوبية شرقية على الساحل الغربي وباب المندب معتدلة الى قوية وسرعتها من 11 الى 22 عقدة.
المناطق الصحراوية
– اجواء صحوة بشكل عام تميل الى البرودة اثناء الليل والصباح الباكر.
المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي
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