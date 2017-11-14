حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاربعاء 15 نوفمبر/تشرين ثان2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية

– اجواء صحوة وباردة اثناء الليل والصباح البكر. بينما تكون صحوة الى غائمة جزئيا اثناء النهار.

ارخبيل سقطرى

– اجواء صحوة الى غائمة .

– الرياح السطحية شمالية شرقية ونسيم لطيف الى معتدلة وسرعتها من 8 الى 15 عقدة.

المناطق الساحلية

– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا على الساحل الجنوبي .

-الرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي ونسيم لطيف الى معتدلة وسرعتها من 8 الى 15 عقدة، بينما تكون جنوبية شرقية على الساحل الغربي وباب المندب معتدلة الى قوية وسرعتها من 11 الى 22 عقدة.

المناطق الصحراوية

– اجواء صحوة بشكل عام تميل الى البرودة اثناء الليل والصباح الباكر.

المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي

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