المنتخب اليمني يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2019

يمنات – صنعاء

وضع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قدماً في نهائيات كأس آسيا بتعادله سلبيا مع مضيفه منتخب طاجيكستان في المباراة التي جرت بينهما اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة السادسة.

وعزز التعادل الثمين حظوظ المنتخب الوطني في التأهل لنهائيات كأس آسيا بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط محتفظاً بالمركز الثاني للمجموعة وبفارق المواجهات عن طاجيكستان ثالث الترتيب بالرصيد ذاته.

وواصل منتخب الفلبين تصدره للمجموعة ذاتها بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط إثر تعادله اليوم بدون أهداف مع مضيفه النيبالي متذيل ترتيب المجموعة بنقطتين.

ووفقاً لنظام المسابقة يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست في هذه التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الإمارات مطلع 2019 لينضم 12 منتخباً إلى 12 آخراً سبق وتأهلت للنهائيات من خلال التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا التي جرت العامين الماضيين.

وتحسم الجولة الأخيرة للتصفيات المقرر إقامتها في 27 مارس القادم المنتخبان المتأهلان عن المجموعة السادسة إلى نهائيات كأس آسيا، حيث يستضيف المنتخب الوطني في الدوحة نظيره النيبالي أضعف منتخبات المجموعة في مباراة سهلة نظرياً، فيما يستضيف منتخب الفلبين نظيره الطاجيكي في اليوم ذاته.

وفي حال فوز المنتخب الوطني في الجولة الأخيرة على النيبال سيتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس آسيا، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين الفلبين وطاجيكستان والتي إذا فاز بها الفلبين فإنه سيتأهل مع اليمن مهما كانت نتيجة مباراة الأخير مع النيبال.

يذكر أن المنتخب الوطني استهل مشواره في التصفيات بالفوز على طاجيكستان بهدفين لهدف ثم حقق أربعة تعادلات متتالية حيث تعادل مع مضيفه النيبالي بدون أهداف ثم مع الفلبين بهدفين لمثلهما ذهاباً، وبهدف لمثله إياباً، قبل أن يحقق تعادله الرابع اليوم مع مضيفه الطاجيكي بدون أهداف.

المصدر: سبأ

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا