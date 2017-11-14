الرئيسة / أخبار عاجلة / صعدة .. 4 غارات لطيران التحالف السعودي على منطقتي الظاهر والحصامة بمديرية الظاهر.
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