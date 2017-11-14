الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد: التحالف قصف مطار صنعاء لمنع وصول رحلات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة

يمنات – صنعاء

استنكرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء 14 فبراير/تشرين ثان 2017، قيان قوات التحالف بقصف مطار صنعاء الدولي صباح اليوم .

وقال الهيئة العامة للطيران المدني والأرصا في بيان، إن طيران التحالف السعودي قام، صباح اليوم، باستهداف مطار صنعاء الدولي بغارة جوية أدت إلى تدمير كلي لمنظومة جهاز الإرشاد الملاحي (VOR-DME) بهدف “إخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة، وبالتالي إيقاف الحركة الوحيدة الموجودة في مطار صنعاء، وهي رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات والإغاثة الإنسانية”.



وتؤكد الهيئة أن هذا الاستهداف يعتبر “انتهاكاً صريحاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وتحدياً صارخاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي واتفاقية شيكاغو المادة (3) مكرر والتي تنص على عدم استهداف المطارات المدنية”.

وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتها تجاه “هذا العدوان على المطارات اليمنية المدنية” وتطالب بالتحقيق الفوري واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه “الجرائم ضد الإنسانية” والعمل على إيقاف “هذا العدوان” والسماح باستئناف كافة الرحلات المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي.