الأمم المتحدة ترفض الشروط السعودية لإعادة فتح ميناء الحديدة

يمنات – وكالات
رفضت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين ثان 2017، مطالبة السعودية بإجراء عمليات تفتيش أكثر تشددا في ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة “أنصار الله” قبل إعادة فتحه.
وكان سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال للصحفيين في نيويورك، أمس الإثنين، إنه سيتم إعادة فتح الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مثل عدن والمكلا والمكا، إلا أنه طالب بمزيد من الضوابط الصارمة على ميناء الحديدة.
لكن منسق مساعدات الأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، قال إنه ليس هناك وقت لانتظار إقامة نظام تفتيش جديد، إذ أن “الأثر الإنساني لما يحدث لا يمكن تخيله”، مضيفا للصحفيين في جنيف: “لا أعتقد أن المناقشات (حول عمليات التفتيش الجديدة) يجب أن تعرقل فتح الميناء”.وأضاف: “الجانب الإنساني في هذا الأمر هو ما نحتاج إلى معالجته فورا، لأننا لا نستطيع إغلاق تلك الموانئ ثم ننتظر إجراء مفاوضات حول التفويضات الجديدة”، مؤكدا أن مساعدات الأمم المتحدة هي شريان الحياة الرئيس لمعظم سكان اليمن الذين يتعرض سبعة ملايين منهم لخطر المجاعة.
وذكر منسق الشؤون الإنسانية أن مخزونات وقود الديزل في شمال اليمن تغطي احتياجات 20 يوما ومخزونات البنزين تغطي 10 أيام، كما أنه لا احتمالات في الأفق لتعزيز المخزونات قريبا، مؤكدا أنها ضرورية لضخ المياه ومكافحة تفشي وباء الكوليرا.
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