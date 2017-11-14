الأمم المتحدة ترفض الشروط السعودية لإعادة فتح ميناء الحديدة

يمنات – وكالات

رفضت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين ثان 2017، مطالبة السعودية بإجراء عمليات تفتيش أكثر تشددا في ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة “أنصار الله” قبل إعادة فتحه.

وكان سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال للصحفيين في نيويورك، أمس الإثنين، إنه سيتم إعادة فتح الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مثل عدن والمكلا والمكا، إلا أنه طالب بمزيد من الضوابط الصارمة على ميناء الحديدة.