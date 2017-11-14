احصائية بضحايا الهجوم على مقر امني لقوات الحزام الأمني بعدن “الاسماء”

يمنات – صنعاء

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف، صباح اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين ثان 2017، استهدف مبنى قيادة حماية المنشآت التابع للحزام الأمني بالمنصورة، بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

وقال مصدر طبي لـصحيفة “عدن الغد” أن التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل ستة اشخاص وخمسة جرحى اثنان منهما بحالة حرجة.

واكد الأهالي، أن الهجوم خلف دمارا كبير في المباني وممتلكات المواطنين، مشيرين الى تضرر العمارات السكنية المحيطة بالمبنى المستهدف وكذا دمار خمسة سيارات تتبع المواطنين في المنطقة إضافة الى أغنام تتبع احد النساء من سكان الحي.

ونشر المصدر، أسماء الشهداء الذين سقطوا في التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى قيادة حماية المنشآت التابع للحزام الأمني في حي عبدالعزيز في مديرية المنصورة.

أسماء القتلى

– محمد حنشل

– محمد زيد

– محمد ابوبكر

– احمد الباخشي

– محمد ايوب

– محمد مشعل

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا