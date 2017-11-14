مقتل جنود موالين لهادي في غارة لطيران التحالف السعودي على محافظة تعز

يمنات – صنعاء

شنت طائرات التحالف السعودي غارات جوية، اليوم الثلاثاء 14 فبراير/تشرين ثان 2017، استهدفت جنود موالين لهادي في موقع العروس بقمة جبل صبر بمحافظة تعز.

وقالت مصادر خبرية ،إن «الموقع الذي ترابط فيه وحدة عسكرية تابعة للواء 22 ميكا الذي يقوده العميد صادق سرحان قصف بـ 3 غارات».

وأشارت المصادر إلى «سقوط ضحايا من المواطنين الذين كانوا لحظة القصف بالقرب من الموقع».

وتضاربت الأنباء بشأن هوية الطائرة، فالبعض في تعز قال إنها تابعة لـ«التحالف» الذي تقوده السعودية، والبعض الآخر قال إنها طائرة أمريكية بدون طيار.

واشارت مصادر ان الهجوم اسفر عن مقتل 5 في حصيلة اولية. وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع العروس لقصف الطيران منذ سيطرة القوات الموالية للرئيس هادي، عليه في مطلع العام 2016م، والذي صار بعيداً عن خطوط المواجهات مع «أنصار الله».

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