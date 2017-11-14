الامم المتحدة تطالب بالرفع الكامل للحصار عن اليمن وتحذر من ارتفاع الاسعار ونفاذ مخزون الارز والوقود والديزل شمال اليمن خلال الايام القادمة

يمنات – صنعاء

طالبت المنظمة الدولية، الإثنين 14 نوفمبر/تشرين ثانِ 2017، بالرفع الكامل للحصار الذي يفرضه منذ أسبوع التحالف السعودي على اليمن، في وقت طالبت الرياض بتشديد الرقابة على الشحنات البحرية لتجنيب تهريب الأسلحة.

وصرّح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، أن المنظمات الانسانية بحاجة الى “وصول كامل” إلى كل الموانئ والمطارات. وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالوصول فقط إلى بعض الموانئ، لان الأمر يتطلب بعدها المرور عبر خطوط مواجهة لايصال المساعدة الانسانية.

واعتبر أن الأمر ملح و”العدّ العكسي بدأ” مضيفا “لا يزال هناك 11 يوما قبل نفاذ مخزون الأرز″، “97 يوما قبل نفاذ مخزون القمح”، “خلال 20 يوما لن يعود هناك ديزل في الشمال وخلال 10 أيام (سينفذ) الوقود” في هذه المنطقة. ولفت الى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.

وقال إن من بين تداعيات الحصار “تراجع الوضع الصحي بسرعة”، مضيفا “جميع السكان في اليمن يعتمدون على واردات المواد الغذائية والمحروقات والأدوية. أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يعيشون في ظل نقص التغذية”.

وأكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال مؤتمر صحافي الإثنين أن كل المرافئ والمطارات سيُعاد فتحها “عندما سنصبح راضين عن تعزيز إجراءات مراقبة” الشحنات.