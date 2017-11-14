هجوم انتحاري يستهدف مقر قيادة قوات الحزام الامني في محافظة عدن

يمنات – صنعاء

فجر انتحاري نفسه، صباح اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين ثان 2017، في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة، في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر خبرية، ان انتحاري يقود سيارة مفخخة، استهدف مقر قيادة قوات الحزام الأمني في حي عبدالعزيز بمحافظة عدن.

و اضافت المصادر، إن السيارة انفجرت بالقرب من البوابة الرئيسية لمقر قوات الحزام، وإن دوي الانفجار كان عنيفاً وسُمع من أحياء مختلفة من المدينة.

وأضافوا إن الانفجار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تحدثت مصادر عن مقتل وإصابة أكثر من عشرين شخصاً.

و هرعت سيارات الاسعاف الى الموقع في محاولة لانتشال من سقطوا خلال العملية الهجوم الانتحاري.

وحي عبدالعزيز هو احد اكثر الاحياء المكتظة بالسكان في عدن ويقع ضمن اطار قريب من مديريتي المنصورة والشيخ عثمان .

ويأتي الحادث، بعد أقل من أسبوعين من هجوم مماثل، حيث هاجم عناصر تنظيم «داعش»، مبنى البحث الجنائي في حي خور مكسر بمحافظة عدن، وسيطروا عليه ليومين، مما أدى إلى مقتل 47 جندياً وضابطاً، وإصابة العشرات.

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