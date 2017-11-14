أبين .. احراق سيارة مدير عام مديرية زنجبار في وقت متأخر من من ليلة أمس

يمنات – صنعاء

أقدم شخص في وقت متأخر من الليل على رش مادة البنزين على سيارة مدير عام مديرية زنجبار واشعال النيران فيها أمام منزله إلى أنه تم اطفاء الحريق من قبل الجيران بالأتربة.

و حسب المصادر فقد تم على الفور ابلاغ شرطة زنجبار والتي بدورها نزلت إلى موقع الحادث وتم القبض على الجاني فورًا وأيداعه في السجن .

و اضافت المصادر انه سيتم رفع القضية للنيابة العامة بعد التحقيقات الاولية التي أفادت بتضرر الجاني من الاجراءات التي اتخدت من قبل المدير العام للمديرية والتي اقتضت بنقل البسطات من الشارع الرئيسي إلى موقع آخر والتي بدورها دفعت (م.ج.ط) على فعل ذلك.

وتفيد معلومات بأن هناك اربعة اشخاص شركاء في الحادثة مازال البحث عنهم جاري .

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