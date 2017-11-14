قيادي في أنصارالله يطالب باستبدال الحكومة الحالية بحكومة طوارئ

يمنات – صنعاء

قال عضو المكتب السياسي لأنصارالله، سليم المغلس ، أن “الوقت والمرحلة والحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا تجاوزت تغيير وزير أو اكثر باعتبارها حلول ترقيعية”.

و اضاف سليم المغلس، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، “رأيي الشخصي ان الامر يستلزم اعادة النظر بالحكومة واستبدالها بحكومة طوارئ مصغرة معايير اختيارها ، النزاهة والشعور بالمسئولية والكفاءة ، مستوعبة الظرف الحالي متجاوزة اعتبارات الماضي ، تحمل روح ثورية ، حركية تقوم بإصلاحات عاجلة تحقق نتائج ملموسة وسريعة.”

و لفت المغلس، “إذا لم يستجيب المجلس السياسي الأعلى لذلك حاليا ستتفاقم الحالة أكثر وأكثر وتأتي مرحلة وقد تكون قريبة جدا يكون فيه تغيير الحكومة غير مجدي بل سيعتبر من الحلول الترقيعية حينها ، وستفرض خطوات أكبر وأقوى قد تتجاوز المجلس السياسي الأعلى نفسه”.

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