العثور على عبوة ناسفة بالقرب من مقر الأمن السياسي بلودر

يمنات – صنعاء

فكك خبراء متفجرات بمديرية لودر محافظة ابين مساء الاثنين 13 فبراير/تشرين ثان 2017، عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت على جانب الطريق بالقرب من مقر الامن السياسي بمدينة لودر في محافظة أبين .

و قالت صحيفة “عدن الغد”، ان مواطنين عثروا على عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق بالقرب من مقر الامن السياسي، وتم ابلاغ الجهات الرسمية في قيادة اللواء 115 مشاة والحزام الامني بالمدينة.

و قال المصدر، ان قوة مشتركة من اللواء 115 مشاة والحزام الامني، بقيادة العقيد حسين المنصوري نزلت إلى المكان وطوقته ومنعت المرور في حين باشر المنصوري تفكيك العبوة الناسفة .

و اشار المصدر، إلى ان العبوة التي عثر عليها تم تفكيكها من قبل العقيد المنصوري وافشال هذا العمل الإرهابي الذي كان سيؤدي إلى كارثة كون الطريق المعتاد للسيارات وعامة الناس.

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