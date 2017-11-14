الصراع بين الإمارات وسلطنة عمان

يمنات

فتحي بن لزرق

الصراع الحاصل في المهرة هو صراع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين سلطنة عمان .

تحاول دولة الإمارات مد نفوذها صوب المهرة والسيطرة على المحافظة أسوة بالمحافظات الجنوبية الأخرى التي باتت تسيطر عليها .

وتحاول سلطنة عمان الدفاع عن حضورها بهذه المحافظة .

ويحاول البعض التدليس على البسطاء من أبناء الجنوب بإن المهرة في طريقها لوهم الحرية والكذب والضحك على الذقون.

لايوجد تحرير ولا جنوب بهذه الطريقة القصة ومافيها دولة تمد نفوذها وسيطرتها ولا يوجد شيء استقلال جنوبي قادم وكذب على البسطاء.

الشيء الذي ستخسره المهرة بكل أسف هو حالة الاستقرار التي كانت تنعم بها منذ اندلاع الحرب الأخيرة .

نصيحتي لأبناء المهرة .. حافظوا على محافظتكم وأمنها واستقرارها فوهم الحرية كذبة كبيرة نشرب مراراتها في عدن والمحافظات الاخرى كل يوم مابين موانئ معطلة ومطارات مغلقة وتفجيرات واغتيالات وتعطيل للسلطات وطرد للمحافظين وانهيار لكل شيء .

هناك صراع اقليمي وللاسف صارت الجنوب مسرحا كبيرا له والمؤسف ان هذا الصراع جاء فوق مقدرات الناس ومعيشتها وحياتها وامنها واستقرارها وكل شيء فيها.

ستتذكرون هذه النصيحة بعد أشهر من اليوم في حال لاسمح الله وانهارت المنظومة الأمنية بمحافظتكم وسادت الفوضى وخرجت سلطة القرار عن المحافظ وادارة الأمن .

خلوكم على جيش واحد وامن واحد يتبع الرئيس عبدربه منصور هادي قبل ان تصحوا على الفين جيش و334 مسمى امني وصراعات ستتمنون فيها عودة هذه الأيام ولن تتمكنوا من اعادتها.

يشهد الله إننا لكم من الناصحين ومن “عدن” ابعث لكم بهذه النصيحة حافظوا على محافظتكم وجنبوها شرور هذا الصراع ولكم في “عدن” وغيرها من المحافظات الجنوبية أسوة بالتحرير المزعوم .

نحن كنا نظن ان هناك جنوب قادم وتحرير حقيقي اتضح لاحقا ان كل هذه اوهام .

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