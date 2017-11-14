يمنات
عبد الجبار الحاج
باسم الحاج وحده قضية سجين يثأر لكل سجناء شعبنا وحركته الوطنية والديمقراطية منذ اربعة عقود واكثر ..
هو القنبلة التي ستنفجر في زنازين البغي السياسي.
سيفضح طبيعة العدوان على شعبنا من الداخل ..
وسيفضح طابور ال سعود ونهيان من الداخل وفي صنعاء تحديدا ..
قضية باسم الحاج في الغد ليست كما مرت اليوم ..
اليوم عرفنا وكشفنا تبعية الجهاز الامني كطابور تابع لنقوذ الفساد الرسمي .
قضية الاعتداء بالضرب واقتحام المسكن عند الثالثة صباحا صحيح هي نموذج وقاعدة الممارسة الامنية التقليدية وبما عرفت في تاريخ وادب السجون بزوار الفجر وارتسمت بصفات شعب التعذيب من امثال خميس واليدومي واخرهم .
اليوم بذلت كل جهد مستطاع واتصالات شملت اوساط ومستويات لم يسبق ان استغرقنا هذا الجهد ولم يسبق ان لبينا مشيئة السجان مديري البحث والامن في قسم ، اذ اجرينا اتصالات باكثر من ثلاثين شخصية نفاجئ عقب كل اتصال نلبي رغبة السجان اذا بهما يتقدمان بطلب اتصال جديد بفلان الفلاني .. منذ الصباح وحتى الحادية عشرة مساء شملت السياسي الاعلي وسياسي انصار الله وقيادات امنية وووو.
.. ونحن نلبي رغبات سجان الامن باساليبه وادواته الوهابية السائدة منذ عقود ..
غدا ستنكشف تماما ونهائيا ان تحالف الفساد القائم هو العدوان الغاشم ضد وكننا وشعبنا وهو وراء حماية كبار رموز الفساد وتلهي احهزة الامن بتعذيب بسطاء الوطن وتعذيب رجاله الشرفاء المحترمون .
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
- قضية سجين يثأر لكل سجناء شعبنا وحركته الوطنية والديمقراطية.. - 14 نوفمبر، 2017
- سجل ايها التاريخ عنا في اغسطس مايلي .. - 24 أغسطس، 2017
- فرنسا موكلة بدور يسد فراغ يخشى ان تملأه روسيا والصين - 17 يوليو، 2017
- المشروع البريطاني في عزل تعز الكثافة عن تعز المندب والمخا والساحل - 5 يوليو، 2017
- يجب قلب الطاولة رأسا على عقب - 11 يونيو، 2017
- لماذا الهروب من معركتنا على ارض العدو الى تخوم الازمة العابرة بين دول العدوان..؟ - 8 يونيو، 2017
- قراءة سريعة في بيان عشرة رمضان .. - 7 يونيو، 2017
- الاصطفاف قد يغدو عنوانا يفرغ وحدة الصف - 6 يونيو، 2017
- نحو حركة تغيير شعبية من خارج نقائض المنظومات المتماهية والمتحاصصة والحاكمة - 30 مايو، 2017
- فاتحة مرحلة جديدة لخوض تجربة تاريخية نضالية - 21 مايو، 2017