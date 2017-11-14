قضية سجين يثأر لكل سجناء شعبنا وحركته الوطنية والديمقراطية..

يمنات

اليوم بذلت كل جهد مستطاع واتصالات شملت اوساط ومستويات لم يسبق ان استغرقنا هذا الجهد ولم يسبق ان لبينا مشيئة السجان مديري البحث والامن في قسم ، اذ اجرينا اتصالات باكثر من ثلاثين شخصية نفاجئ عقب كل اتصال نلبي رغبة السجان اذا بهما يتقدمان بطلب اتصال جديد بفلان الفلاني .. منذ الصباح وحتى الحادية عشرة مساء شملت السياسي الاعلي وسياسي انصار الله وقيادات امنية وووو.