هبوط أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني

يمنات – صنعاء

شهدت أسعار العملات الأجنبية في محلات الصرافة اليمنية، صباح الإثنين 13 نوفمبر/تشرين ثان 2017، هبوطا أمام الريال اليمني .

ونزل سعر الدولار منذ يوم الأحد من 445 ريال إلى 410 ثم واصل نزوله ووصل الان الى 400 ريالات في محلات الصرافة في العاصمة صنعاء و عدن كما هبط سعر الريال السعودي إلى 104 ريالات بدلا من 108 ريالات صباح اليوم .

وتدهور سعر الريال اليمني بشكل غير مسبوق، منذ يوم الخميس 9 نوفمبر/تشرين ثان 2017 في محافظة عدن و محافظات مجاورة ووصل إلى 460 ريال يمني، في حين تجاوز سعر الريال السعودي 225 ريال يمني.

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