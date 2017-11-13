الرئيسة / أخبار عاجلة / وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل: يجب تجنيب تحويل لبنان إلى ساحة لصراعات الدول الأخرى.

وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل: يجب تجنيب تحويل لبنان إلى ساحة لصراعات الدول الأخرى.

3 دقائق من الآن أخبار عاجلة 1 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com