الحقيقة الكاملة “للرجل الغامض” الذي ظهر أمام سعد الحريري باخر لقاء تلفزيوني له بالسعودية (فيديو)

يمنات – وكالات

كشفت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان تفاصيل اللقاء التلفزيوني الذي جمعها، مساء أمس الأحد، مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.

تحدثت يعقوبيان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، عن الجدل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور رجل في كادر التصوير أثناء اللقاء، وكان الحريري ينظر له بشكل واضح.ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه “رجل مجهول الهوية”، كان واقفا خلف المذيعة أثناء اللقاء، وفي يده ورقة، فيما كان الحريري ينظر إليه بشكل لافت، قائلين، إن الحريري بدا وكأنه يطلب من هذا الشخص المجهول الابتعاد من المكان، بحركة من يده.

فيما قال آخرون إن رئيس الوزراء المستقيل كان يجيب عن سؤال الإعلامية اللبنانية، وركز فجأة على الجهة اليمنى، وعندما توجهت الكاميرا إلى المذيعة ظهر رجل خلفها وفي يده ورقة، يبدو أنه كان يريد إيصالها للحريري أو إخباره بما فيها.

وكشفت الإعلامية اللبنانية عن هوية هذا الشخص، قائلة إنه ضمن فريق عمل الحريري، وكان ينبهه لأمر ما، لم تسمعه، مؤكدة أن ما حدث هو خطأ تقني لا غير، حيث أنه بعد نظر الحريري مرتين إلى الرجل، رصدته الكاميرا على الهواء مباشرة وهو يلوح له بيده للانصراف.

وأضافت يعقوبيان أنها لم تقابل أي مسؤول سعودي، سوى سائقا كان ينتظرها، وقام بإيصالها إلى مكان إقامة سعد الحريري، مؤكدة أن المقابلة أجريت على الهواء مباشرة، وأن الحريري شدد على عودته إلى لبنان قبل “اللقاء وخلال اللقاء وبعد اللقاء”، على حد قولها.