حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين ثان2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية

– انخفاض في درجات الحرارة ما بين درجة الى درجتين مئويتين والطقس صحو وبارد جاف اثناء الليل والصباح الباكر، وصحو الى غائم جزئيا اثناء النهار.

المناطق الصحراوية:

– انخفاض في درجات الحرارة الصغرى ما بين درجة الى درجتين مئويتين والطقس صحو وجاف ويميل للبرودة اثناء الليل والصباح الباكر.

المناطق الساحلية :

– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي والشرقي ، بينما تكون جنوبية الى جنوبية غربية على الساحل الغربي وباب المندب.

ارخبيل سقطرى :

– اجواء غائمة جزئيا .

– والرياح شمالية شرقية الى جنوبية معتدلة السرعة من 10 الى 16 عقدة.

المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي

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