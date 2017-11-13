حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين ثان2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
– انخفاض في درجات الحرارة ما بين درجة الى درجتين مئويتين والطقس صحو وبارد جاف اثناء الليل والصباح الباكر، وصحو الى غائم جزئيا اثناء النهار.
المناطق الصحراوية:
– انخفاض في درجات الحرارة الصغرى ما بين درجة الى درجتين مئويتين والطقس صحو وجاف ويميل للبرودة اثناء الليل والصباح الباكر.
المناطق الساحلية :
– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا.
– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي والشرقي ، بينما تكون جنوبية الى جنوبية غربية على الساحل الغربي وباب المندب.
ارخبيل سقطرى :
– اجواء غائمة جزئيا .
– والرياح شمالية شرقية الى جنوبية معتدلة السرعة من 10 الى 16 عقدة.
المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي
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