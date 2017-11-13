الرئيسة / أخبار عاجلة / رويترز: تسبب إغلاق ميناء الحديدة في منع سفينة تحمل 250 طنا من الإمدادات الطبية الإبحار من جيبوتي.
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